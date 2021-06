LDO 2022 é aprovada com emendas referentes à pandemia

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) aprovou por unanimidade e com sete emendas o projeto, do Poder Executivo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício do próximo ano, a LDO 2022. Parte das alterações são relacionadas enfrentamento da pandemia.



Para o presidente da CFFO e relator da matéria, deputado Igor Normando (Podemos), a provação por unanimidade do projeto demonstrou que existe “um momento de união pra reerguer o Estado mediante as consequências da Pandemia do Covid-19”. Ele disse ainda que a LDO 2022 deverá contemplar, dentro do possível, todos os anseios da população paraense.Foto: Baltazar Costa (AID/Alepa)



A líder do governo, deputada Cilene Couto (PSDB), parabenizou todos os envolvidos no trabalho de elaboração da LDO 2022, destacando que a proposta foi fruto de debates do governo com a sociedade, “devendo refletir seus anseios.”



Emendas – Dentre as emendas aprovadas está da deputada Dilvanda Faro (PT), que determina que as metas e prioridades da administração pública estadual para o exercício de 2022 “poderão ser modificadas, alteradas e ou substituídas, mediante autorização do Poder Legislativo para atender necessidades econômicas, sociais e de saúde, reflexo de pandemia ou situações emergenciais reconhecidas pelo poder público”.



Outra emenda que trata da questão da pandemia, proposta pelo relator Igor Normando, determina que as “prioridades e as metas fiscais previstas no Anexo II (da LDO), poderão ser ajustadas ou revista na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2022, se forem observadas alterações da legislação e mudanças na conjuntura econômica, nos parâmetros macroeconômicos utilizados para a estimativa das receitas e despesas e no comportamento da execução do orçamento 2021”. O presidente da CFFO explicou que essa alteração é uma medida prudente e necessária devido à crise sanitária “que ainda persiste e as incertezas quanto à imunização da população em massa, assim como ameaça de uma terceira onda do coronavírus”.



Na mensagem que acompanhou o projeto, o governador Hélder Barbalho (MDB) alertou para a possibilidade de haver revisão das metas previstas na LDO 2022 em virtude da pandemia do Covid-19, já que quadro de crise sanitária prejudica significativamente a previsibilidade orçamentária e fiscal para o próximo exercício. Mas o governador também garantiu que há equilíbrio nas contas públicas do Estado, como resultado da “gestão orçamentária e fiscal responsável”.



A LDO, uma das principais peças orçamentárias para o processo do planejamento fiscal do Estado, aponta as metas e prioridades da Administração Pública Estadual, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do estado, investimentos e as disposições das despesas com pessoal e encargos sociais, entre outros.



O projeto deverá entrar em pauta no plenário da Casa na próxima terça-feira, dia 29 de junho.

Por Rose Gomes – AID – Comunicação Social