Leandro Paredes reforça o meio de campo da Juventus

A Juventus segue movimentando o mercado com contratações de peso. A mais nova delas é Leandro Paredes, meia argentino que chega em Turim por empréstimo, cedido pelo Paris Saint-Germain.

O acordo entre Juventus e PSG por Paredes é válido por uma temporada, mas o meia argentino pode seguir em definitivo na Itália, já que o contrato prevê também a opção compra. Apenas pela cessão de Paredes, a Juve concordou em desembolsar 15 milhões de euros.

Paredes, de 28 anos, é a segunda contratação de impacto que a Velha Senhora faz para o meio de campo. Primeiro, o clube anunciou o retorno de Paul Pogba. O francês, porém, sofreu uma lesão no joelho e ficará fora de combate, pelo menos, por mais um mês.

As contratações da Juventus para o meio de campo não vêm sem contexto. Os italianos tentam realocar o brasileiro Arthur, sem espaço no elenco, e também fazer o mesmo com Adrien Rabiot. Arthur foi oferecido ao futebol português, para Sporting e Benfica, enquanto Rabiot esteve no radar do Manchester United.

Revelado pelo Boca Juniors, Paredes vestirá sua quarta camisa no futebol italiano. Quando deixou a Argentina, o meia foi, primeiro, emprestado para o Chievo. Depois, seguiu para Roma e Empoli, até se transferir para a Rússia, onde jogou pelo Zenit. Desde a temporada 2018/19, ele defendia as cores do PSG. A decisão de deixar Paris se deve ao fato do novo treinador, Galtier, não contar com seu serviço.

Texto retirado de ogol.com.br