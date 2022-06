Leão Azul prepara o bote para encarar o Volta Redonda, segunda, no Rio

Na próxima segunda-feira, 13, dia de Santo Antônio, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, o Clube do Remo volta ao gramado para encarar a equipe do Volta Redonda, do Rio de Janeiro, em jogo válido pela 10 rodada da Terceirona. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Leão pode saltar para a vice-liderança do Grupo 8. A partida terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Depois da partida da última segunda-feira, contra o Capinense, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 4 a 0, o elenco se reapresentou para os treinamentos com o treinador Paulo Bonamigo, visando a partida de segunda-feira, fora de casa.

Ontem, quinta-feira, 09, o elenco treinou no campo do Pedro Paulo. Na primeira parte do trabalho foi feito um aquecimento técnico seguido de um treino tático e jogos reduzidos, segundo informou a Assessoria de Comunicação do Remo. Os jogadores, hoje, treinarão mais cedo, já no Baenão, a partir das 9h. De tarde, o elenco descansa para a viagem rumo ao Rio de Janeiro, que será na madrugada de amanhã, cerca das 3h. Na capital carioca, haverá treinos em locais a serem definidos para sábado e domingo.

AGENDA

Sexta (10/06)

9h – Treino no Banpará Baenão

Sábado (11/06)

3h – Viagem para o Rio de Janeiro

Treino a definir

Domingo (12/06)

Treino a definir

Segunda (13/06)

20h – Volta Redonda x Remo