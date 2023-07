Leão Azul volta a vencer na Série C e deixa a zona de rebaixamento ao bater o Ypiranga por 2 a 1 no Mangueirão

O Clube do Remo fez o dever de casa, enfim! Venceu o Ypiranga, pelo placar de 2 a 1 no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, na noite deste sábado, 29. O jogo teve todas as suas emoções levadas ao torcedor pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Os gols do importante jogo válido pela 15ª rodada foram marcados por Claudinei e Richard Franco, enquanto MV fez para os gaúchos. Agora,o Remo tem 17 pontos e quatro vitórias no Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional Série C. Já o Ypiranga volta pra casa com os mesmos 19 pontos já conquistados, na décima posição na competição. Ao longo da campanha, o Leão Azul teve, ainda, cinco empates e seis derrotas, tendo marcado 12 gols e sofrido 14, obtendo um aproveitamento de 33%.

Com o resultado desta noite, diminui a pressão sobre o técnico Ricardo Catalá, que passa um Veraneio bastante quente na Antônio Baena.

Ricardo Catalá, escalou o time no tradicional esquema 4-2-3-1, desde que Muriqui passou para jogar como camisa 10. A surpresa foi o volante Anderson Uchôa, no banco. Rodriguinho (na esquerda) e Ronald (na direita) ficaram abertos no ataque. Já Paulinho Curuá e Claudinei davam o combate no meio-campo. No começo do combate, o time assumiu uma proposta reativa. A equipe não abria espaços, mas tinha dificuldades para roubar e sair em velocidade.

ERRO

A primeira chegada do Leão veio quase na metade da primeira etapa, após uma arrancada de Paulinho Curuá, pelo meio. Com a dificuldade do Leão para sair com toques curtos, o volante carregou a bola, usou o corpo para proteger e deixar ela com Muriqui. O atacante teve que girar e bater, mas foi para fora.

A primeira chegada do Leão veio quase na metade da primeira etapa, após uma arrancada de Paulinho Curuá, pelo meio. Com a dificuldade do Leão para sair com toques curtos, o volante carregou a bola, usou o corpo para proteger e deixar ela com Muriqui. O atacante teve que girar e bater, mas foi para fora.

Porém, ao longo da partida, os problemas de construção do Remo desde a defesa ficavam mais evidentes. Ao meio-campo faltava alguém para tomar as rédes da construção desde a defesa. Apesar de Muriqui baixar para receber, Curuá e Claudinei sentinam dificuldades para fazer a bola chegar ao atacante azulino – a não ser por meio de conduções.

É GOL!

Na única vez no primeiro tempo que o Remo conseguiu trocar passes, o Leão chegou de pé em pé, pelo lado esquerdo. Evandro recebeu na ponta, passou rasteiro para a área e o volante Claudinei, como elemento surpresa, se antecipou à marcação e finalizou no cantinho de Caíque para abrir o placar aos 31.

APROVEITANDO

O Ypiranga passou a ter mais a bola e a tentar usar a lentidão defesa azulina contra ela e quase deu certo. No início da etapa final, houve um lançamento do campo de defesa do Canário e Ícaro, que tentou cortar, cabeceou para trás. A bola sobrou para William Barbio, que driblou Vinícius e chutou. Mas Diego Ivo, de carrinho, salvou o Leão quase em cima da linha. A torcida comemorou como um gol.

SEGUINDO

Porém, logo depois, o empate veio. Passe de Clayton para MV, entre Ícaro e Lucas Marques, e o jogador, cara a cara com Vinícius, não desperdiçou. Outra vez a zaga azulina esteve novamente mal posicionada. As bolas nas costas da defesa do Remo tem sido um problemão. Ainda havia muito tempo no relógio, mas o cenário não era bom para os azulinos.

VAIAS

Muriqui, que fez uma partida abaixo, deixa o gramado vaiado pela torcida. Não à toa, gritos de ‘hey, Muriqui, vai tomar no **’. Clima no Remo não é bom, especialmente com a torcida, que tem criticado bastante o atacante azulino, que teve uma queda de produção juntamente a outros destaques do primeiro semestre do Remo.

SALVAÇÃO

Sem conseguir chegar com perigo criando jogadas, o Leão se aproveitou na bola parada para encontrar o gol salvador. Cobrança de lateral de Evandro para a área, uma confusão aconteceu na área e a bola sobrou para Richard Franco. O paraguaio chutou forte, de pé esquerdo, para desempatar e tirar o grito entalado do torcedor. Placar final, Remo 2×1 Ypiranga.

Próximo desafio

O Remo volta a campo no próximo sábado (5), às 19h, no Estádio do Baenão, contra o Volta Redonda. A partida tem transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo