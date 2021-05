Leão despacha Águia por 1 a 0 e garante vaga na semifinal do Parazão. Vídeo

O Remo é o primeiro semifinalista do Parazão, após derrotar nesta noite de terça-feira, no Baenão, o Águia de Marabá por 1 a 0, gol anotado por Edson Cariús, aos 32 minutos do segundo tempo. O jogador remista estava em impedimento ao receber o passe de Marlon, mas o juiz nada marcou.

O Leão, que na verdade podia perder por até um gol de diferença e jogava pelo empate, após o 3 a 1 do sábado passado em Marabá, em nenhum momento da partida foi ameaçado pelo Águia, um time com evidentes limitações e sem poder de ataque.

O adversário do Leão na semifinal será conhecido no final da tarde desta quarta-feira, após o confronto entre Tuna e Itupiranga. A Lusa goleou o adversário por 3 a 0, no último domingo, em Marabá. Para ser eliminada da semifinal, ela precisará ser derrotada por diferença de quatro gols. Se o Itupiranga vencer por três gols de diferença, o semifinalista sairá da disputa por pênaltis.

O primeiro tempo foi sem emoção ou lances de perigo de gol criados pelas duas equipes. O Remo teve mais presença, embora com poucas finalizações de ataque. Já o Águia, que precisava da vitória, tinha grande dificuldade para se desvencilhar da marcação azulina e ameaçar a meta do goleiro Vinícius, que foi um mero espectador do jogo nos 45 minutos.

O Remo chutou duas bolas sobre o gol de Gustavo Henrique, em jogadas saídas dos pés de Renan Gorne e Diogunho. A única jogada perigosa do Águia foi em chute de Echeverria, após furada do zagueiro Rafael Jansen. Sorte que Vinícius evitou o gol, chutando para a lateral.

Após mudanças no ataque, com as entradas de Cariús e Gabriel Lima, o Remo avançou suas linhas e passou a pressionar a defesa do Águia, no segundo tempo. Quem distribuia as jogadas com passes de qualidade era o meia Felipe Gedoz, o melhor em campo. Quando tinha a posse de bola, o Águia não conseguia penetrar na área remista ou mesmo arriscar o chute.

Nesse diapasão, o Remo dominava as ações, até que o gol da vitória veio aos 32 minutos. O lateral Marlon avançou pela esquerda e deu passe para Cariús, que estava em claro impedimento. Ele empurrou para dentro do gol do Águia. O juiz correu para o centro do gramado, validando o gol.

Raio X da partida:

Remo

Vinícius; Wellington Silva, Fredson (Vinicius Kiss), Rafael Jansen e Marlon (Thiago Ennes); Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Renan Oliveira); Dioguinho (Gabriel Lima), Erick Flores e Renan Gorne (Edson Cariús). Treinador: Paulo Bonamigo

Águia

Gustavo Henrique; Bruno Limão, Guigui, Junior Gaúcho (Jadson) e Fernandes (Tiago Félix); Souza (Dudu), Balão, Matheus Rosa; Echeverría (Gustavo Balby), Veraldo e Dé. Treinador: João Galvão

Cartões amarelos

Wellington Silva, Lucas Siqueira, Edson Cariús (Remo); Matheus Rosas, Dé (Águia)

Juiz

Rodolfo Toski Marques/Fifa

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves, ambos da Fifa

