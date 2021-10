Leão tropeça e arranca apenas um empate do Sampaio Corrêa

O jogo foi na casa do adversário, mas o Clube do Remo estava superior e almejava ficar no Top 10 do Brasileiro da Série B. Não foi ainda desta vez! O Leão Azul do Baenão começou o jogo perdendo e conseguiu o empate no segundo tempo, depois de um bate-papo muito sério da equipe com o técnico Felipe Conceição. A partida, válida pela 27ª Rodada, teve a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Foi um verdadeiro baile tático contra o Remo no primeiro tempo, que ainda teve um jogador expulso, mas o Leão soube aproveitar a soberba maranhense e conseguiu o resultado no final da partida.

Com esse resultado, o Clube do Remo se mantém na 9ª posição da Série B, com 37 pontos, a 9 pontos do G-4. Já o Sampaio está com a mesma pontuação do Remo, mas uma posição atrás, a 10ª. O próximo compromisso do Leão será na próxima segunda-feira, 4, contra o Coritiba, às 20h, no Baenão, em Belém.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo

PRIMEIRO TEMPO

Foram momentos de pânico e desespero para o Remo, por enfrentar um esquema tático ainda não visto por Felipe Conceição na competição. O Leão, que começou a partida num 4-1-4-1, apresentou várias dificuldades, principalmente ao suportar contra-ataques adversários. Por sua vez, o Sampaio atuou num 4-1-2-1-2. Na teoria eram três volantes no meio do tricolor, mas na prática dois meias mais abertos auxiliavam as jogadas ofensivas, construídas pela dupla de ataque e pelo armador, Léo Arthur.

Com efeito, o jogo era decidido no meio. E, por ter mais jogadores nesse setor, o Sampaio levava larga vantagem. A receita para o ataque era simples: bola longa da defesa e muita velocidade na frente. Quase sempre eram cinco jogadores do Sampaio, contra quatro remistas. Dessa forma, o tricolor maranhense pintou e bordou.

Mesmo assim, o gol do Sampaio saiu em falha individual. Rafael Jansen afastou mal uma bola cruzada. Ela sobrou para Pimentinha, que chutou pro gol. Thiago Rodrigues fez a defesa, mas espalmou pro meio da área. A bola ficou livre para Léo Arthur fuzilar. 1 a 0 Sampaio.

Até ocorreram chances de gol para o Remo, apesar de serem poucas. Se pelo meio não dava, a saída era jogar pelas pontas. Em triangulações com os laterais, o Leão produziu pelo menos três boas jogadas. A maioria foi desperdiçada e uma foi defendida pelo goleiro do Sampaio, Luiz Daniel.

No intervalo, perdendo e sendo bem inferior ao adversário, os jogadores sabiam que precisavam acertar a defesa para não levar mais sufoco do tricolor maranhense. A chave parecia ajustar a linha alta e povoar o setor. No fim, tudo deu certo. Ufa!

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo

SEGUNDO TEMPO

Felipe Conceição sabia que precisava mudar a cara da equipe na volta ao gramado. E foi exatamente isso que ele tentou fazer. Na volta do intervalo, substituições aos montes: Pingo no lugar de Marcos Júnior, Jefferson no lugar de Rafinha e Matheus Oliveira no lugar de Lucas Siqueira. A ideia era dar sustentação no meio, promovendo um meio de campo mais sólido.

Essa era a ideia, mas não foi o que aconteceu. O Sampaio seguia sobrando na intermediária ofensiva. Era Ciel de um lado, Pimentinha do outro e Léo Arthur no meio. A tônica era a mesma da primeira etapa, um salseiro pra cima da defesa do Remo.

Quem mais deu trabalho foi o Pimentinha. As investidas do atacante protagonizaram um ponto chave da partida: a expulsão de Victor Andrade. O jogador do Remo deu uma entrada desleal e recebeu cartão vermelho, após análise do VAR.

Com a expulsão, o Sampaio tirou diminuiu o ritimo. Teve a chance de ampliar ainda mais o placar, mas atuou de forma comedida e tentou “cozinhar a partida”. O jogo, dessa forma, ficou bom para o Remo. O Leão passou a agredir mais e teve condições de empatar o jogo.

No final, a soberba maranhense foi punida. Em jogada de velocidade pela direita, Lucas Tocantins avançou para a área e bateu forte pro gol: 1 a 1.

Na reta final, o Sampaio tentou se lançar ao ataque e recuperar o prejuízo. A equipe maranhense caiu do salto e amargou o empate. Já o Leão mostrou valentia, apesar dos vários problemas táticos durante o jogo.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro Série B

27ª rodada

Local: Castelão, São Luís (MA)

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel, Watson, Luís Gustavo, Kanu, Allan Godói, Alyson, Betinho, Ferreira, Eloir, Léo Artur, Pimentinha e Ciel

Técnico:

Felipe Surian

Remo

Thiago Rodrigues, Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon, Raimar, Marcos Júnior, Pingo, Lucas Siqueira, Matheus Oliveira, Arthur, Rafinha, Jefferson, Gedoz e Victor Andrade

Técnico

Felipe Conceição

Arbitragem:

Rafael Martins de Sá (RJ)

Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Thiago Gomes Magalhães (RJ)

Paulo José Mourão (MA)