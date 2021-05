Leão vence e está perto da semifinal: 3 a 1 no Águia, em Marabá

O Remo ganhou vantagem de dois gols, nas quartas de final, para a partida da próxima terça-feira à noite no Baenão, ao vencer nesta tarde de sábado, em Marabá, o Águia por 3 a 1. O detalhe do jogo foi o primeiro gol remista, marcado aos 10 segundos do primeiro tempo, por Lucas Tocantins.

A jogada parece ter sido ensaiada e surpreendeu o time marabaense. Além de Lucas Tocantins, Felipe Gedoz e Edson Cariús marcaram para os azulinos, enquanto Eduardo Echeverría anotou o gol do Águia. No jogo de terça, o Remo poderá perder por um gol de diferença que mesmo assim estará na semifinal do campeonato.

Mais uma vez, o árbitro Joelson Nazareno Cardoso voltou a ser criticado pelos adversários em um jogo do Remo, Agora, os dirigentes e jogadores do Águia alegam que a jogada que deu origem ao segundo gol do Remo teria sido falta de Marlon em Romarinho. Na cara de Joelson, porém, ele nada marcou e mandou seguir o lance que acabou na redes do Águia, com chute de Gedoz.

Após marcar o primeiro gol aos 10 segundos, o Leão dominou o jogo até os 20 minutos, tocando a bola e envolvendo o Águia, que parecia atabalhoado em campo. Os marabaenses, aos poucos, foram acordando, criaram coragem e saíram para o ataque. Por duas vezes levaram perigo ao gol de Vinícius. Em um dos lances, o “paredão” azulino evitou o gol de empate. Um chute de Balão também foi espalmado por Vinícius para escanteio, salvando a meta do Leão de ser vazada.

No segundo tempo, o Águia abandonou de vez o jogo cauteloso e passou a pressionar a meta do Remo. Em duas oportunidades, aos 8 e 14 minutos, novamente Vinícius mostrou porque é, disparado, o melhor goleiro do futebol paraense da atualidade, evitando gols do adversário.

Antes dos 20 minutos, de tanto martelar sobre a zaga do Remo, o Águia, por meio de Echeverría, após bom lançamento de Balão, deu um drible em Vinícius na área e mandou para as redes: 2 a 1. Mas, provando que estava ligado no resultado e sem dar chances ao adversário, Cariús, de cabeça, marcou 3 a 1, fechando o caixão do time de Marabá.

Raio X da partida:

Águia

Gustavo Henrique, Bruno Limão, Guigui, Gilmar (Tiago Félix) e Souza; Da Silva (Alanderson), Balão (Gustavo Balby), Matheus Rosa e Echeverría (Dudu); Veraldo e Romarinho. Treinador Técnico: João Galvão

Remo

Vinícius, Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Uchôa (Pingo), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho (Renan Oliveira), Lucas Tocantins (Erick Flores) e Renan Gorne (Edson Cariús). Treinador: Paulo Bonamigo

Estádio Zinho Oliveira (Marabá)

Juiz: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso – Assistentes: Luís Diego Lopes e Jhonathan Leone Lopes

Fonte: VER-O-FATO