Leclerc afirma que “não existirão milagres” da Ferrari em Melbourne

Piloto monegasco venceu o GP da Austrália no ano passado.

Com a proximidade do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a Ferrari parece estar menos confiante em suas chances de vitória em comparação ao ano passado, quando Charles Leclerc dominou a corrida disputada em Melbourne. O piloto monegasco foi claro em sua entrevista coletiva antes do evento, dizendo que “não haverá milagres” por parte da escuderia.

Apesar das boas lembranças da vitória do ano passado, Leclerc reconheceu que a performance da Ferrari não é a mesma neste ano. “Acho que, claramente, o nosso desempenho não é tão bom como aquele de 2022, mas estamos trabalhando muito para tentar voltar a discutir as vitórias”, disse o piloto.

No entanto, Leclerc também mencionou que a Ferrari está aproveitando as três semanas de intervalo após a corrida na Austrália para atualizar o carro e melhorar seu desempenho. Embora não se espere um milagre no fim de semana, a equipe italiana certamente buscará maximizar seu potencial.

