Lego “segue moda” e lança uma versão LGBT de seu brinquedo

A empresa Lego pretende lançar uma versão LGBT de seu brinquedo. O produto deve começar a ser vendido a partir do dia 1º de junho e virá com personagens em diversas em cores, em frente a uma plataforma com as cores da “bandeira do arco-íris”.

O brinquedo também virá com cores extras, reapresentando diferentes tons de pele e pessoas transexuais. O nome do produto será “Everyone is awesome” [Todo mundo é incrível].

Em comunicado, o vice presidente de design da Lego, Matthew Ashton, informou que a intenção era “criar um modelo que simbolize a inclusão e que celebre todos, independente de sua identidade ou de quem amem”.

– Tenho sorte de ser parte de uma comunidade orgulhosa, solidária e apaixonada. Nós compartilhamos amor pela criatividade e pela expressão pessoal por meio das peças do Lego, e este conjunto é a maneira de mostrar minha gratidão por todo o amor e inspiração que é constantemente compartilhado – afirmou.

O produto virá com 36 peças e 11 bonecos coloridos.

Versão LGBT do Lego Foto: Divulgação

Fonte: Pleno News