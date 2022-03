LEGO Star Wars: Skywalker Saga ganha novo trailer focado no lado sombrio da força

LEGO Star Wars: Skywalker Saga ganhou um novo trailer focado no lado sombrio da força, durante a Future Games Show. Assim, no trailer é mostrado os principais personagens que carregaram a bandeira de vilões dentro da franquia Star Wars. Em suma, o título chega em 5 de abril deste ano para PS5/PS4, Xbox Series/One e PC.

Sobre o LEGO

O Grupo LEGO foi fundado no dia 10 de agosto de 1932, na Dinamarca, pelo carpinteiro Ole Kirk Kristiansen. Nascida como uma pequena oficina, a empresa era responsável pela fabricação de brinquedos artesanais de madeira. Hoje, a LEGO é uma das principais fabricantes de brinquedos do mundo e líder no segmento de brinquedos de montar.

De acordo com a companhia, as peças LEGO são capazes de estimular o aprendizado, a imaginação, a criatividade e a diversão de crianças e adultos. Atualmente, a companhia tem brinquedos para crianças de idade pré-escolar (de 1 ano e meio a 5 anos) a adolescentes com 16 anos. Apesar disso, grande parte dos consumidores da empresa são adultos, que cultivaram a paixão pelos blocos de montar.

Para se ter dimensão do alcance da marca com o público, todos os anos são produzidos mais de 36 bilhões de blocos LEGO, ou 68 mil peças por minuto, ou 1.140 peças por segundo. A coleção LEGO conta, ainda, com mais de 4.200 peças diferentes, que são fabricadas em 58 cores distintas. As fábricas da LEGO ficam na Dinamarca, República Tcheca, Hungria, México e China, mas os brinquedos da companhia estão presentes em mais de 140 países.

A LEGO chegou ao Brasil em 1986, mas foi entre os anos de 2004 e 2005 que a companhia passou por uma reestruturação, alcançando expansão no país. Em 2014, a empresa inaugurou uma nova sede em solo brasileiro, na cidade de São Paulo.

Foto: Reprodução Internet

