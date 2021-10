Lei complementar à legislação eleitoral coloca Simão Jatene na corrida para o Governo do Pará

O ex-governador Simão Jatene, que já governou o Estado do Pará por três vezes, poderá decidir nos próximos dias, sobre sua candidatura para um quarto mandato. O tucano e seus advogados, além de correligionários do PSDB, partido ao qual é filiado histórico, se debruçam sobre a nova lei que altera a legislação acerca de inelegibilidade, sancionada pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro. O presidente sancionou, sem vetos, a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.



De acordo com a nova lei, políticos que tiveram as contas rejeitadas, mas que não cometeram desvios financeiros dos cofres públicos, que foram punidos com multas, podem concorrer a um cargo eleitoral e, portanto, deixam de ser “fichas sujas” com perdas dos direitos políticos por oito anos. Assim, a candidatura vale para os casos que tenham sido punidos exclusivamente com pagamento de multa.

Jatene, que nunca perdeu uma eleição no Pará, ano passado, por 34 votos a 6 dos deputados estaduais, teve suas contas referentes ao exercício de 2018 rejeitadas. Com a reprovação das contas, o ex-governador estaria inelegível, cenário que muda com a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.



A lei alterada estabelecia que são inelegíveis, por oito anos, para qualquer cargo, os políticos que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. De acordo com a Secretaria Geral da Presidência da República, o texto vai evitar sanções desproporcionais para quem foi punido por infrações meramente formais, com pequeno potencial ofensivo, que não tenham causado danos ao erário nem enriquecimento ilícito aos agentes. É o caso de Jatene, cuja candidatura, há muito, vem sendo alinhavada nos bastidores políticos das eleições de 2022 no Pará.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar