Lei de combate à importunação em estádios completa um ano no Pará

Há um ano o Estado do Pará se destaca no cenário esportivo nacional com a campanha permanente contra a importunação sexual de mulheres nos estádios paraenses. O regulamento foi sancionado pelo governador Helder Barbalho e já surtiu efeito positivo, em todo o ano de 2022, apenas um caso foi registrado.

O trabalho de conscientização é feito pela Polícia Civil nas áreas internas e externas dos espaços esportivos. Com a iniciativa pioneira já é possível constatar a presença ainda maior do público feminino nos estádios.

“Durante este primeiro ano da campanha, foi desenvolvido um extenso trabalho de conscientização com os torcedores. E como resultado, já se percebe, que estes têm tido postura de respeito com as torcedoras. A campanha tem como princípio o enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra a mulher”, destaca a titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis, delegada Ariane Melo.

A importunação é caracterizada pela prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima. “passar a mão”, apalpar, beijar à força, ejacular em público, entre outras ações sem violência física ou grave ameaça são caracterizadas como importunação. Com o crime comprovado, o acusado pode ser condenado à pena de reclusão de um a cinco anos.

A encarregada de recursos humanos, Melina Santos, diz que já foi vítima deste tipo de crime, mas com a implementação da lei, sente na prática o conforto e a segurança de frequentar eventos esportivos.

“Em um jogo da copa do Brasil, no Baenão, eu senti um homem me “encoxar”. Apesar da fila estar grande, não havia motivos para o ato. Eu fiquei bastante desconfortável. Eu acredito que a conscientização melhorou, pois nessa mesma situação, um outro rapaz percebeu o meu desconforto e se ofereceu para trocar de lugar comigo”, disse a remista confiante.

Novo Mangueirão – Do tamanho da paixão do paraense pelo futebol, o Novo Mangueirão foi entregue pelo Governo do Pará em abril deste ano, totalmente reconstruído, ampliado e com a mesma tecnologia dos principais estádios do mundo. Desde então, 12 jogos foram realizados. Apesar da estimativa de público somar mais de 300 mil pessoas, nenhum caso de importunação foi registrado na Delegacia do torcedor, instalada de forma permanente no local.

