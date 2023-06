Lei determina instalação de telas de proteção em espaços comerciais

Nesta última quarta-feira (22), a Câmara Municipal de Belém aprovou em sessão ordinária, por unanimidade lei que determina que shoppings centers, galerias, escolas e outros locais de grande circulação de pessoas, com mais de dois andares, instalem dispositivos de segurança de forma individual ou associada, com objetivo de evitar qualquer tipo de acidentes.

A lei obriga a instalação de telas de proteção horizontais e guarda- corpos especiais com 1,5 metro de altura no mínimo, além de proteção complementar, com telas verticais e grades metálicas, em áreas de uso interno ou externo da edificação.

A lei esclarece que a telas de proteção assim como os demais dispositivos de segurança, deverão apresentar as suas características, dimensões e instalações em conformidade com as regras exigidas pelas Normas Técnicas Estaduais e em sua ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A lei passará a valer a partir da publicação. O descumprimento pode resultar em multa de 1.000 unidades fiscais. As empresas e instituições de ensino terão o prazo de 180 dias para se adequarem à lei. Projeto ainda passará para sanção do Prefeito de Belém.

Foto Reprodução Internet