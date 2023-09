Lei obriga empresas a incentivarem doação de sangue no Pará

Nova lei estabelecida pelo Governo do Pará torna obrigatório a promoção de mensagem de incentivo a doação de sangue em faturas de empresas prestadoras de serviço, concessionárias de água, luz, telefone e internet. A nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará desta terça-feira, 12, mas a vigência iniciou no dia 11 de setembro. A iniciativa tem como objetivo estimular esse ato solidário, e acima de tudo, contribuir para a manutenção dos estoques de sangue nos hemocentros.

De acordo com o artigo da lei 10.049, as faturas faturas devem conter obrigatoriamente a frase “Doe Sangue” e logo depois, o site oficial e telefone para contato da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Ao dispor tal mensagem nos recibos de consumo será possível alcançar novos doadores, os quais serão motivados a doar sangue e automaticamente contribuir para o abastecimento dos bancos de estoque sanguíneo da rede estadual de saúde pública.

Serviço – Interessados em compor parceria com a Fundação Hemopa em prol da doação de sangue, devem entrar em contato pelos telefones (91) 3224-5048 / 0800 280 8118, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h, e no sábado, das 07h30 às 17h.

Posto de Coleta Castanheira – Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h; sábados, das 07h30 às 17h, e domingos, das 08 às 15 h.

Posto de Coleta Ananindeua – Rodovia BR 316, nº 4500, Km 04 (Shopping Metrópole). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h e sábado das 07h30 às 17h.

Hemocentro Castanhal – Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

Hemocentro de Santarém – Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Aeroporto Velho. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Contato: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá – Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, Agrópolis do Incra. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

Hemonúcleo de Abaetetuba – Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

Hemonúcleo de Altamira – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

Hemonúcleo de Capanema – Rodovia BR-308, KM-0, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

Hemonúcleo de Redenção – Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

Hemonúcleo de Tucuruí – Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13h.



Critérios para doar sangue:

Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

Apresentar documento de identidade oficial, com foto e assinatura;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas;

Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará