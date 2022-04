Lei que obriga sessão de cinema especial para autistas é sancionada no Pará

Nesta quinta-feira (28), foi publicado no diário do pará a Lei que Institui a “ Sessão Azul”, que obriga os cinemas do Estado a reservar no mínimo uma sessão de cinema por mês especial para pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A lei sancionada pelo governador Helder Barbalho deve entrar em vigor em até 90 dias, e indica a fixação de avisos com símbolo mundial do Espectro autista nas salas de exibição reservadas.

A “Sessão azul” será adaptada para o público. Durante as sessões, as salas terão algumas mudanças do habitual como luzes levemente acesas, volume do som reduzido e poderá ser acessada mediante pagamento de ingresso. As pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares terão acesso irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair ao longo da sessão, sempre que desejarem.

Caso a totalidade das vagas não seja preenchida por autistas e seus familiares em até cinco dias da data da referida sessão, o estabelecimento fica autorizado a disponibilizar as vagas restantes ao público em geral, limitado à metade dos assentos. O estabelecimento também pode cancelar a sessão caso seja identificada a ausência de venda de ingressos com dois dias de antecedência da data da referida sessão.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Diário oficial

Foto: Reprodução/ redes sociais via blog autismo em dia.