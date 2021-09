Lei respalda pessoas com deficiência física em embarcações no Pará

O Governador Helder Barbalho sancionou nesta quinta-feira (16) uma lei estadual tornando obrigatória a acessibilidade em embarcações no Pará. A lei foi aprovada em agosto na assembleia legislativa do Pará (Alepa).

O deputado estadual Carlos Bordalo (PT) foi quem propôs a lei, na qual determina que barcos, navios e ferry-boat terão que oferecer espaços reservados para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida a atarem suas redes na embarcação. A proposta partiu de solicitação feita pelo Movimento pela Inclusão no Marajó (MIM).

Em 2010 o IBGE mostrou dados que 23,61% dos paraenses possuem algum tipo de deficiência, no Marajó são 117 mil pessoas com deficiência, na qual o principal meio de transporte da re4gião é aquaviário, podendo levar até 24horas para chegar no destino final, dependendo de onde seja o desembarque, por isso a necessidade de melhorar as condições de viagem para essas pessoas.

Foto: Rodrigo Pinheiro