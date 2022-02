Leilão público virtual supera expectativa e arrecada mais de R$ 2 milhões

A venda pública foi do tipo maior lance e ofertou veículos em condição de recuperação e sucata, procedentes de órgãos da administração estadual

Todos os 132 veículos ofertados pelo leilão público virtual, realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), na quinta-feira (24), foram arrematados de forma online por pessoas físicas e jurídicas do Pará e de outros Estados.

De acordo com a Diretoria de Gestão de Patrimônio do Estado (DGP), responsável pelo leiloamento, o valor superou as expectativas, alcançando a marca histórica para a administração pública do Pará, de R$ 2.351.250,00.

“Estamos felizes com o resultado, pois toda a receita arrecadada com a alienação destes bens voltará como investimentos em prol da nossa população, visto que o valor será reinvestido por meio de ações em diversas áreas, em prol de mais melhorias em nosso Estado”, enfatizou Hana Ghassan, titular da Seplad.

MAIOR LANCE

O leilão público foi do tipo maior lance e ofertou veículos em condição de recuperação e sucata, oriundos dos órgãos da administração pública estadual, entre segurança e saúde.

