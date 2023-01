Lemann perde US$ 329 milhões com ações das Americanas

O economista e empresário Jorge Paulo Lemann perdeu 329 milhões de dólares (R$ 1,68 bilhão), de sua fortuna de 16 bilhões de dólares (R$ 81 bilhões), nesta quinta-feira (12). A queda ocorreu por causa da forte queda das ações das Lojas Americanas, no último pregão da bolsa. As informações são do G1.

Lemann é a pessoa mais rica do Brasil, de acordo com a Forbes.

Os papéis das Americanas caíram 77% depois da renúncia de Sérgio Rial do posto de CEO da varejista. Ele saiu dez dias após assumir o cargo por ter descoberto um rombo de R$ 20 bilhões nos balanços da empresa.

Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira que são, respectivamente, o segundo e o terceiro homens mais ricos do país, também perderam dinheiro pelo mesmo motivo. Telles perdeu 173 milhões de dólares e Sicupira, 199 milhões de dólares.

