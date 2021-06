Lenovo apresenta mouse e teclado sem fio com design em cortiça

A Lenovo anunciou nesta quarta-feira (23) os novos produtos da Lenovo Go, a série focada em acessórios para home office. Entre as novidades, que incluem fones de ouvidos e baterias externas para notebooks, a empresa revelou novos mouses e teclados ergométricos com cortiça.

O Lenovo Go Wireless Vertical Mouse diminui o risco de lesões por ações repetitivas (LER), já que busca amenizar a tensão aplicada ao seu pulso e antebraço. A marca afirma que o periférico tem um design ergométrico “como um aperto de mão”. Em relação ao visual, a aparência será similar ao de outros acessórios verticais, como o MX Vertical Mouse da Logitech e o AlfaWise WM02, mas com parte do corpo feita com o acabamento especial.

Evite o LER com estilo

O Lenovo Go Wireless Vertical Mouse tem seis botões programáveis, DPI ajustável para 800, 1.600 e 2.400, além do revestimento externo de cortiça. A marca deixa claro que o produto será fácil de limpar, então esperamos que o material não se esfarele.

Novo mouse da Lenovo.Fonte: Windows Central

Como o nome indica, o mouse será sem fio, com uma bateria AA que promete um ano de autonomia. A conexão com o computador funciona por meio de um adaptador USB 2,4 GHz. Custando 49 euros, cerca de R$ 290 em conversão direta, o produto da Lenovo será lançado em agosto de 2021.

Novo teclado

Já o Lenovo Go Wireless Split Keyboard traz teclas scissor-switch “ultra responsivas” e um suporte para o pulso revestido também com cortiça. O teclado é split e possui uma espécie de dobra que incentiva o uso com uma posição mais saudável para os braços.

Os periféricos podem ser configurados no software Lenovo Go Central.Fonte: Divulgação/Lenovo

O Wireless Split Keyboard usa duas baterias AA e promete dois anos de autonomia. A conexão wireless possui as mesmas especificações presentes no mouse e os dois periféricos terão suporte para o adaptador unificado da Lenovo, que pareia diversos dispositivos simultaneamente.

O teclado será lançado em outubro de 2021 custando 89 euros, quase R$ 527 em conversão direta. A marca oferecerá um teclado numérico separadamente, que custará 49 euros, quase R$ 290.

Fonte: Lenovo / Windows Central