Léo Batista sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

O jornalista da TV Globo Léo Batista, de 90 anos, se envolveu em um acidente de carro nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro. O veículo conduzido pelo apresentador colidiu com um motociclista em frente a uma academia de ginástica, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade.

A informação preliminar foi divulgada pelo jornalista Gabriel Gontijo por meio do Twitter. Leo Batista sofreu apenas um corte superficial na testa, conforme informou Corpo de Bombeiros.

– Léo não ficou ferido, foi um acidente entre automóvel e moto. O único ferido foi o rapaz da moto, e Léo era o motorista – disse a corporação.

Sobre o estado de saúde do motociclista, no entanto, ainda não há informaçãos.

Gabriel Gontijo compartilhou também um vídeo com imagens do local do acidente.

Pelo que pude apurar, ele bateu em um motoboy em uma via no sentido Rua Tirol + — Gabriel Gontijo (@GGontijo88) February 3, 2023

