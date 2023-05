Léo Chaves é a atração principal do Lançamento da 3ª Edição do “Liquida Ananindeua”

O Liquida Ananindeua é uma campanha de fomento ao varejo, um segmento que representa a principal atividade econômica do segundo município mais populoso do Estado. Só para ter ideia,

Ananindeua possui quase 18 mil empresas no setor de comércio e 89% desse total são do ramo varejista.



Entre os objetivos do evento estão: movimentar a economia local em torno de R$ 60 milhões de reais, num período fora de campanhas tradicionais como datas comemorativas; engajar 3,5%

das empresas do setor de comércio de Ananindeua; tornar o município mais atrativo para projetos de investimentos no setor a médio e longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento

econômico e social do mesmo.



O lançamento do Liquida Ananindeua, agora em maio, abre um período em que os empreendedores aproveitam para aderir à campanha e começar a preparar seus estoques de vendas para o “Dia D”, ou seja, o período de 06 a 10 de setembro, quando os consumidores terão acesso a ofertas imperdíveis e ainda poderão concorrer a um sorteio de prêmios.



Quem fizer suas compras nas lojas que participam do “Liquida Ananindeua” terão direito a cupons para concorrerem este ano a: 1 bicicleta, 1 Televisor 40”, 1 notebook e 1 Carro 0 km.

Segundo a Presidente da Acia, Ivelane Catarini, nos últimos dois anos, já movimentou cerca de 57 milhões na economia local.



“Durante a campanha, nossos empresários e Meis se mobilizam para oferecer descontos aos clientes e isso tem gerado mudanças, como o aumento nas vendas em um mês em que o movimento era mais fraco em épocas anteriores”.

Sobre Léo Chaves

Um dos maiores artistas do cenário Sertanejo brasileiro, responsável por vários sucessos musicais no final dos anos 2000, Leo Chaves, estará em Ananindeua, apresentando a palestra “A

Grande Arte de se Reinventar”, com direito a show exclusivo para As empreendedores locais.



O artista e empresário é atualmente um dos palestrantes mais requisitados no meio corporativo e será a principal atração do lançamento da 3ª Edição da maior Campanha de varejo da Região

Metropolitana, o “Liquida Ananindeua”, promovido pela ACIA – Associação Comercial e Empresarial de Ananindeua – e patrocinada pela Prefeitura do Município.



Serviço:

Lançamento do “Liquida Ananindeua” – Campanha de

liquidação da ACIA

Dia: 15/05/2023

Hora: 19h

Local: Sesi Ananindeua – Rod. Mario Covas.