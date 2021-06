Léo Chaves revela que fã ofereceu R$ 100 mil para passar noite com ele

Cantor contou ao Sessão Extra que recebeu proposta indecente após show em Belo Horizonte

O cantor Léo Chaves contou um caso curioso de sua carreira em entrevista ao Sessão Extra. No bate-papo, o sertanejo revelou que uma fã já ofereceu R$ 100 mil para passar uma noite com ele após um show em Belo Horizonte (MG).

“No fim de um show, alguns amigos me disseram que havia uma senhora na plateia oferecendo R$ 100 mil para eu passar a noite com ela. Ah, eu não aceitei, não achei legal”, começou ele.

“Se ela tivesse colocado um zerinho a mais no valor, talvez mudaria de ideia. Não, calma, estou brincando. Todo mundo tem seu preço, mas eu nem à venda estou”, brincou o cantor.

O episódio foi relembrado por conta da nova música de Léo, chamada Proposta Indecente, que será lançada nesta sexta-feira (25/6). “Não é uma composição autoral, mas ela tem todos os moldes do que eu quero fazer daqui pra frente: um pop-romântico-sertanejo modernizado”, ressaltou.

“Durante a pandemia, entendi que é esse tipo de som que as pessoas esperam de mim. Foi um período de reflexão e experimentação. Os singles anteriores, um bem diferente do outro, me serviram de laboratório e experimentação. Por isso, estrategicamente, eu não quis lançar um álbum ou algo parecido. Agora, eu estou pronto”, encerrou ele.

Fonte: Metrópoles