Léo Dias denuncia ‘máfia digital’ que eleva ou cancela famosos

O jornalista Leo Dias denunciou no último domingo (4) uma suposta “máfia digital” no Instagram, composta por perfis pagos para falar bem de celebridades ou “cancelar” figuras públicas. Em sua coluna no portal Metrópoles, Dias revelou que o cartel pode cobrar de R$ 20 mil a R$ 200 mil pelas parcerias.

O jornalista conta que essas páginas são administradas por um pequeno grupo de jovens, em sua maioria sem ensino médio completo, mas que, juntos, possuem um alcance de 50 milhões de usuários. Os administradores manipulariam informações ao misturar postagens pagas com notícias reais, inserindo publicidade por muitas vezes enganosa.

– Vender o espaço nas páginas deles é um direito. O problema é a maneira que a informação chega ao consumidor. (…) Tudo parece verdadeiro e de cunho jornalístico, mas não é. (…) O leitor precisa ter um olhar apurado para discernir o que é verdade do que é manipulação e se essa mesma informação se repete várias vezes pelo seu olhar, tenha certeza que isso virará verdade – escreveu o jornalista.

Entre os perfis denunciados por Léo Dias estão Tricotei, Central da Fama, Gossip do Dia, MigaSuaLoca, Subcelebrities, XuxaNaNave, Cutucadas, Babados, Rainha Matos, GarotxDoBlog, Alfinetei, Nazaré Amarga, Choquei e Fofoquei.

O jornalista conta que os artistas pop são os que mais usam a “milícia digital”. A depender do valor pago, eles poderão ter um crescimento vertiginoso de milhões de seguidores. Em contrapartida, há artistas que “sofreram ou sofrem com a banca digital”, como a cantora Ludmilla.

– Ela não paga e quem paga não gosta dela. Então, eles a ignoram solenemente – detalhou Léo Dias.

O jornalista declarou que outros colegas de profissão tentaram denunciar o cartel de perfis, mas sofreram “severos ataques”. Ele, porém, se diz “preparado para o que vem por aí”, e aconselha os leitores a terem pensamento crítico.

– Tenha um olhar crítico sobre tudo o que você vir no Instagram, há um enorme jogo de interesses por trás das postagens. Tudo parece divertido e leve. Mas, no fundo, tudo tem uma função. Duvide, questione e desconfie do “efeito manada”, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para elevar alguém, quanto para destruir. Quando todos pensam igual, saiba que poucas pessoas estão sendo beneficiadas. Pensar diferente e fazer escolhas próprias é uma consequência natural do pensar – alertou.

Fonte: Pleno News