Leo Dias é condenado à prisão após processo de Tiago Leifert

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a um ano e três meses de prisão, segundo o site Em Off. A decisão é resultado de um processo movido pelo apresentador Tiago Leifert e o pai dele, Gilberto Leifert.

Tiago e o pai acionaram a Justiça por causa da matéria Homem forte do CONAR, que atacou Gusttavo Lima, é pai de Tiago Leifert. As informações são da revista Ana Maria.

Leo Dias foi acusado de fazer ilações e inferir que o pai do apresentador influenciou na abertura de uma investigação contra Gusttavo Lima.

O juiz Flávio Itabaiana, responsável pelo caso, concordou com os argumentos apresentados por Tiago e Gilberto. Na petição, eles apontaram que “o conteúdo da matéria transmite aos leitores a falsa impressão de que Gilberto estaria disposto a utilizar o respeito e prestígio, conquistados ao longo de décadas de trabalho, para atingir o cantor Gustavo Lima, pessoa com quem ele nunca esteve e de quem não tem nada contra”.

Em outubro de 2021, Leo Dias chegou a se retratar com por causa da reportagem, conforme mostra a imagem abaixo:

