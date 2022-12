Léo e Júnior fazem apresentação única na Vila Country, a casa serteneja

Léo e Junior conquistam novos fãs por onde passam. E eles chegam com tudo em São Paulo, para única apresentação na casa sertaneja mais importante da américa latina. Os irmãos preparam um grande show no Villa Country que divulgará o novo DVD da carreira no dia 9 de dezembro, sexta-feira.

Sincronicidade, a coexistência entre dois irmãos que dividem a vida e os palcos, sonhos embalados por canções, aplausos e uma carreira brilhante, marcada pela busca incessante do sucesso. Foi do Sr. Leonildo a ideia de formar a dupla que, naquele momento, não tinha nome. Os filhos, autodidatas em guitarra, bateria e violão, respiravam música.

Em 2010 que Léo e Júnior viram a vida se transformar de verdade. Lançaram o projeto “Fora do Normal” e, com ele, a música “Ô Lá em Casa” que, a princípio, não era a de trabalho. Mas, não teve como. O mercado sertanejo totalmente aquecido pelo movimento ‘sertanejo universitário’ e a balada única dos irmãos fizeram a agenda explodir. Quase 30 shows por mês e uma ascensão apoteótica no mercado nacional. Em 2012 gravaram o primeiro DVD da carreira, “Ao Vivo em Araçatuba” e, em 2013, o álbum “A Formatura”.

Após o hiato pela pandemia, em maio de 2022, Léo e Júnior gravaram “No Meio do Povo”, um DVD histórico, que nasceu em Guararapes para ganhar todo o país. O álbum traz participações especiais, releituras e novas composições. Ele marca, de forma muito afetuosa, a vontade que os irmãos estavam de voltar a cantar para o público após o tenso período de isolamento.

Donos da própria carreira, criaram a Ô Lá em Casa Produções para gerir os passos na música. Juntos, Léo e Júnior protagonizam uma história linda e comovente onde nada foi capaz de pará-los. Se nem todos concordam que eles nasceram da música, são unânimes em dizer: essa dupla é boa demais! E eles, sem dúvida alguma, são.

Imagem: Divulgação