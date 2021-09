Leo Stronda fala sobre cicatrização após acidente com botijão de gás

Leo Stronda, que teve 30% do corpo queimado após a explosão de um botijão de gás, em casa, voltou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para atualizar o estado de saúde. Animado, o cantor disse tinha acabado de voltar do centro cirúrgico para fazer as últimas trocas de curativos e cirurgias plásticas. Ele acredita que deve receber alta já nos próximos dias.

“Logo, logo eu já estou em casa. Os médicos falaram que a minha cicatrização foi supreendentemente rápida devido a rotina de atleta que eu tenho. Meu metabolismo acelerado fez com que eu comesse mais e isso acelerou o processo de cicartização”, disse. “Vou ter alta metade do tempo que previam, e isso é muito maneiro”, acrescentou.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram