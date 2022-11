Leonardo comenta ideologias do filho, João Guilherme

O cantor Leonardo se pronunciou pela primeira vez sobre o posicionamento político de seu filho, João Guilherme, que é alinhado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diferente do pai, que apoia o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o sertanejo, seu herdeiro tem as “ideologias dele” e “já é de maior”, não cabendo a ele interferir. Leonardo destacou, porém, que não apoiará o filho caso ele escolha caminhos errados.

– As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém – pontuou Leonardo, em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Durante a conversa, Leonardo ainda teceu elogios a Guilherme, afirmando ver semelhanças entre os dois.

– Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado – assinalou.

O posicionamento político oposto entre os dois ficou evidente durante as eleições, quando João disse que o pai estava cego ao apoiar Bolsonaro.

– Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego – opinou o filho do cantor.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Instagram