Leonardo DiCaprio exalta gestão Lula e critica Bolsonaro

O ator Leonardo DiCaprio, de 48 anos, usou suas redes sociais, neste domingo (28), para exaltar o governo Lula (PT) e criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na postagem, o artista celebra a demarcação de seis terras indígenas realizadas na atual gestão e diz que Bolsonaro “violou os direitos” dos povos tradicionais.

– Em uma vitória para os direitos indígenas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a demarcação de seis terras indígenas: TI Arara do Rio Amônia, TI Kariri-Xocó, TI Rio dos Índios, TI Tremembé da Barra do Mundaú, TI Avá-Canoeiro e TI Uneiuxi. Esse progresso ocorre depois que o governo anterior não apenas paralisou as demarcações, mas violou os direitos dos povos indígenas do país – escreveu ele, publicando uma foto do atual presidente brasileiro ao lado de representantes indígenas.

Na sequência, DiCaprio ainda elogiou outras ações do petista, todas envolvendo a questão das comunidades tradicionais.

– Assinou um decreto para estabelecer um comitê voltado para a proteção, recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais em territórios indígenas; reiniciou o Conselho Nacional de Política Indigenista, que permite a participação igualitária dos povos indígenas na apresentação e no monitoramento da aplicação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas;

garantiu mais de 2,4 milhões dólares para o desenvolvimento econômico e a recuperação das comunidades indígenas Yanomami na Amazônia – enumerou.

O ator finalizou sua publicação parabenizando “todos os envolvidos nessas conquistas fundamentais”.

Apesar dos elogios de DiCaprio, o governo Lula enfrentou uma semana de críticas por parte da sua própria ministra dos Povos Indígenas, e outras figuras políticas que avaliaram que a gestão do petista não se empenhou para evitar o enfraquecimento do ministério pelo Congresso.

A ministra admitiu ter sentido “certa frustração” ao ver sua pasta ser esvaziada e atribuições como a demarcação de terras serem transferidas para o Ministério da Justiça, de Flávio Dino.

– Não posso negar que há, sim, uma certa frustração. Até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha, prometeu ministério, cumpriu, e esse ano se posicionou fortemente com esse protagonismo dos povos indígenas e a retomada da demarcação dos territórios. Sei que a bancada ruralista está muito articulada. Acho que o presidente Lula poderia ter entrado um pouquinho mais para impedir essa retirada do Ministério dos Povos Indígenas – declarou Guajajara, que após reunião com o presidente amenizou o tom, dizendo que não houve “perdas danosas”.

A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), por sua vez, avaliou que os indígenas tiveram seus direitos “rifados”. Para ela, faltou resistência do governo federal para impedir o esvaziamento da pasta.

– Não deixamos de ser prioridade. Agora, a diferença é que estamos sendo prioridade como moeda de troca, tendo nossos direitos rifados e leiloados – declarou a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), segundo a BBC.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER