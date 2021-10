Leonardo faz 25 anos de casado e posta fotos do início de namoro

Leonardo e Poliana Rocha completam 25 anos de casados neste sábado (16). O sertanejo postou uma declaração de amor para a mulher, nas redes sociais, com direito a fotos antigas, do início do relacionamento do casal.

“Hoje comemoramos 25 anos de casados. Bodas de prata ao lado dessa mulher incrível que Deus me deu. Poliana, obrigado pelo seu amor, por sua amizade, pela família linda que formamos e por estar sempre ao meu lado. Tudo só faz sentido porque tenho você. Eu te amo”, escreveu na legenda da publicação.

Fãs e seguidores elogiaram Leonardo e Poliana e também compararam as fotos antigas e atuais. “O Leonardo não mudou nada”, postou uma internauta. “Que casal abençoado”, escreveu outra. “Poliana nunca foi feia”, comentou mais uma. “A história se repete versão Zé Felipe e Virginia”, opinou outra.

Juntos, Leonardo e Poliana tiveram um filho, Zé Felipe, que seguiu os passos do pai e também faz sucesso na música. No início deste ano, ele se casou com Virginia Fonseca, com quem teve uma filha, Maria Alice.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram