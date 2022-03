Leozinho prepara lançamento de single autoral

Cantor e compositor paraense Leozinho, que canta e encanta multidões no estilo que corre em suas veias, o pagode, se prepara para o lançamento do seu mais novo trabalho autoral, um single que conta com composição do paraense André Maciel, que soma para este mais novo “filho” fruto da musicalidade e sucesso que Leo acumula em mais de uma década de sucesso.

“É literalmente um filho pra um músico, lançar um produto autoral, seja um EP, vídeo ou single. Tô trabalhando demais nesse meu novo trabalho pra que ele chegue com a qualidade lá em cima e virar hit aqui no Pará e quem sabe no Brasil, vai chegar com tudo, só aguardem”, comenta o cantor gerando curiosidade nos fãs que o seguem.

Com mais de 10 anos de sucesso na música regional, Leozinho canta pagode que é o estilo musical que corre nas suas veias. Inspirado no seu pai, muito atuante na produção artística local, o pequeno Leo participava de rodas de samba, tradicionais onde morava, onde se conectava cada vez mais a uma realidade que viria a se tornar seu caminho profissional.

“Meu pai foi meu grande incentivador com certeza, sem ele não teria conhecido essa realidade que tanto me realiza, a de cantar e a do meio do pagode, é realmente minha missão aqui, fazer música, não tem nada que me deixe mais feliz”, resume o músico que toca cavaquinho, instrumento que estudou a fundo quando fez aulas na Fundação Curro Velho, em Belém.

Ao seu lado, Leozinho possui uma equipe de qualidade que o acompanha levando sempre o melhor em qualidade musical e cênica dos seus shows, sendo eles: Neto melodia como produtor musical; contando ainda com seus músicos de apoio: Paulo Tafarel, Amaral do Pandeiro e Railson Costa; no comando do cavaquinho Ericson marquês; no Backing vocal Vanessa Uchôa e na produção de palco, Leonardo Macedo.

Ao cantar sempre os maiores sucessos de grupos consagrados na cena musical do Brasil e do Pará como Exaltasamba, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Revelação, SPC, Leo sempre busca retratar nas suas apresentações, músicas de artistas da música local assim como suas produções musicais próprias, que possuem letras marcantes e ritmo contagiante que não deixam ninguém parado.

Quando questionado sobre a nova música autoral, Leozinho adianta alguns detalhes: “Batida marcante tem, sonoridade especial e com a minha assinatura, tem também. Letra que vai levar muita gente a se identificar, também tá presente. Só não posso adiantar mais detalhes por que quero mesmo é gerar surpresa em todos, vou lançar ela como meu presente de aniversário, vai ser um sucesso, tenho certeza”, comenta Leozinho, gerando curiosidade sobre sua produção.

Instagram do artista: https://www.instagram.com/leozinhooficial__/

Crédito da foto: Leonardo Macedo