Lesão no joelho tira Messi de jogo do Campeonato Francês

Uma lesão óssea no joelho tirou o craque argentino Lionel Messi do jogo entre PSG e Metz, que acontece na próxima quarta-feira (22) e que é válido pela 7ª rodada do Campeonato Francês, informou a equipe da capital francesa nesta terça-feira (21).

“Lionel Messi, após a pancada recebida no joelho esquerdo, fez uma ressonância magnética hoje de manhã que confirma os sinais de uma contusão óssea, e uma nova avaliação será feita em 48 horas”, anunciou o PSG através de um comunicado.

O atacante argentino, que trocou o Barcelona pelo clube parisiense com um contrato de dois anos durante a pré-temporada, foi substituído a 14 minutos do final da vitória de 2 a 1 sobre o Lyon no último domingo (19).

“Vimos que durante o jogo ele estava sentindo o joelho e fez alguns gestos”, disse o técnico Mauricio Pochettino em coletiva de imprensa.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 18 pontos em seis partidas.

Messi jogou meia hora contra o Stade Reims no mês passado e atuou nos dois últimos jogos, contra o Club Brugge (Bélgica), na Liga dos Campeões, e em casa contra o Lyon.

Ele ainda não fez nenhum gol pelo novo time, mas acertou o travessão duas vezes.

