Letícia Sabatella comenta diagnóstico de autismo aos 52 anos

Letícia Sabatella foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista aos 52 anos e compartilhou detalhes da experiência pessoal ao “Fantástico”, no programa que será exibido neste domingo (17). Em uma prévia da entrevista, a atriz relatou uma situação em que sente desconforto por conta do transtorno.

“Te incomoda muito o barulho?”, questionou a jornalista Ana Carolina Raimundi . Sabatella concordou em resposta e acrescentou: “Tem horas que eu chego a passar mal”. Nas redes sociais, a artista agradeceu a abordagem “sensível e inteligente” da repórter da Globo.



Na última semana, Letícia compartilhou um vídeo tornando público o diagnóstico. e ressaltando o “alívio” ao descobrir o autismo. “Comecei a achar muito interessante o diagnóstico por conviver com pessoas e compreender as pessoas que lidam com isso e que percebem o alívio que isso traz. O diagnóstico é menos estigmatizante do que os adjetivos, que podem vir reducionistas. Esses, sim, que podem tachar”, refletiu.

“Quantas vezes eu perdia a amizade ou as pessoas ficavam magoadas comigo porque eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia ir ao cinema, porque é uma experiência sensorial muito forte, como se eu tivesse tendo um sonho premonitório que iria definir a minha vida, de tão sensível”, complementou.

