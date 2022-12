Letras em Vigia

No próximo dia 6 de janeiro será a inauguração da Academia Vigiense de Letras. O evento será na Câmara Municipal da Vigia e contará com a presença de autoridades da política, do judiciário e do mundo das letras. Serão nomeados imortais honorários da Academia Vigiense de Letras os escritores Ivanildo Alves, Sara Rodrigues, Flávio Quinderé e Ernane Malato, todos integrantes da Academia Paraense de Letras. A cerimônia será presidida pelo romancista Ivanildo Alves, presidente da Academia Paraense de Letras.