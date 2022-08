Levantamento indica que apoio de Anitta não dará votos a Lula

Em julho, a cantora Anitta declarou que votará no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno das eleições. No mesmo mês, ela disse a jornalistas portugueses que conversou com o petista sobre uma possível estratégia de marketing que ele deveria adotar para ser eleito.

– Conversei com o Lula inclusive antes [de declarar apoio ao ex-presidente]. Falei: “Olha, Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você. Porém, nestas eleições, estarei ao seu lado, apoiando, se quiser apoio em mídias sociais, que eu entendo bastante, TikTok, essas coisas, vou apoiar”. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar – declarou a artista em vídeo, que circula nas redes sociais.

No entanto, a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (9) apontou que 68% dos eleitores dizem que o apoio da cantora não muda a chance de votar em Lula. Segundo informações do jornal O Globo, o apoio de Anitta movimentou bastante as redes sociais, mas teve pouco impacto no ponto de vista eleitoral.

O levantamento, que foi divulgado pelo jornal carioca, indicou ainda que 19% dos entrevistados afirmam que a cantora diminui as chances de voto em Lula. Já 12% acreditam que ela aumenta a possibilidade de escolher o ex-presidente petista em outubro.

Os eleitores também foram questionados sobre o apoio de celebridades. Enquanto 46% deles concordam com posicionamentos públicos, 48% defendem que artistas não devem declarar voto.

A Genial/Quaest fez 2 mil entrevistas, com eleitores acima de 16 anos, entre 28 de julho e 31 de julho.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Giorgio Viera