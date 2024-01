Lewandowski aceita convite de Lula e será ministro da Justiça

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vai comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A expectativa é que o anúncio oficial do substituto de Flávio Dino na chefia da pasta federal ocorra nesta quinta-feira, 11.

Lewandowski deve ter uma nova reunião, nesta quinta, com Lula e Dino, no Palácio do Planalto, a partir das 11h. Na última segunda (8), Lula e Lewandowski se reuniram no Palácio do Planalto, fora da agenda do presidente. Um novo encontro entre eles aconteceu na noite desta quarta (10), dessa vez no Palácio da Alvorada, com a participação de Dino.

O ex-ministro do Supremo deixou a Corte após se aposentar, em abril de 2023, um mês antes de completar 75 anos. O nome que ele substituirá no Ministério da Justiça, Flávio Dino, deixará o governo justamente para fazer o caminho inverso e assumir um lugar no STF, o que deve ocorrer em fevereiro.

Ricardo Lewandowski estava no Supremo Tribunal Federal desde março de 2006, após ser indicado no segundo mandato de Lula. Ele presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2010 e 2012. De 2014 até 2016, foi presidente do STF.

Imagem: Divulgação