Lewandowski frustra Espanha e arranca empate para a Polônia

Em Sevilha, Robert Lewandowski frustrou os espanhóis e arrancou um empate para a Polônia diante da seleção espanhola, em 1 a 1, pela segunda rodada da Eurocopa.

Com o resultado, os poloneses somam o primeiro ponto na competição e seguem vivos. Os espanhóis têm dois pontos, em um grupo liderado pela Suécia, com quatro, e que tem a Eslováquia em segundo, com três.

Espanha é melhor e marca

A Polônia tentou chegar no campo de ataque com o mínimo de preciosismo. Não precisava de muitos passes para avançar, e também não ficava muito tempo com a posse de bola. Se houvesse espaço na entrada da área, o chute de fora era mais que bem-vindo. Klich mandou o primeiro, por cima do alvo.

A Espanha buscava muito jogo pelo corredor lateral com Dani Olmo na canhota. Assim que o ponta recebia a bola, Koke fazia movimento de infiltração para se juntar a Álvaro Morata e Gerard Moreno na área. Os cruzamentos seriam bastante usados.

O gol saiu através de uma jogada da direita para dentro. Moreno trouxe a bola para a perna canhota e mandou para a área, onde estava Morata para empurrar para dentro.

A grande chance de resposta dos poloneses no primeiro tempo surgiu de um erro de Jordi Alba na saída de bola. Swiderski ficou com a sobra e soltou pancada que acertou o poste. Na sequência, Lewandowski parou em Unai Simón.

Apesar de sofrer com os chutes de fora da área do rival, a Fúria foi melhor ao longo da primeira etapa. Já perto do intervalo, Alba recebeu de Pedri no fundo e cruzou para Moreno, que mandou para fora e por pouco não abriu 2 a 0.

Tem gol do Lewa

A Polônia mostrou mais repertório na volta para o segundo tempo e logo aos oito minutos arrancou o empate. Jozwiak foi bem no fundo pela direita e cruzou para Lewandowski, que ganhou de Laporte e marcou de cabeça.

A festa polonesa não durou muito. Logo na sequência, Moder chegou de sola em Moreno na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Moreno acertou a trave.

Luis Enrique mudou o ataque para tentar a vitória, com Sarabia ocupando o lugar de Moreno e Ferrán Torres na vaga de Olmo. Ao contrário de Olmo, Ferrán pisou mais na área. O atacante do Manchester City quase marcou em cabeçada que saiu perto da trave.

O jogo foi disputado em ritmo intenso nos minutos finais, com forte pressão espanhola. Até Rodri apareceu em zonas de finalização. O meia aproveitou ajeitada de Pedri e mandou disparou para as mãos de Szczesny.

Outra grande oportunidade para a seleção espanhola surgiu aos 38 minutos. Sarabia amorteceu bola para Morata na área, mas Szczesny saiu nos pés do atacante para abafar o lance. Apesar de toda a pressão, a Espanha não conseguiu evitar outro empate na Eurocopa.

Texto retirado de ogol.com.br