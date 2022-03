Lewandowski suspende última ação contra Lula na Justiça

Segundo ministro do STF, “graves vícios maculam as investigações conduzidas contra o reclamante” pela Lava Jato

O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu a ação penal que trata de supostos crimes cometidos na compra pelo governo de 36 caças suecos Gripen. O processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era o último contra o petista. As informações são do site O Antagonista.

A ação tinha sido aberta na Justiça Federal do Distrito Federal a partir da Operação Zelotes.

– Os graves vícios maculam as investigações conduzidas contra o reclamante pela extinta força-tarefa ‘Lava Jato’ de Curitiba no tocante à aquisição dos referidos caças, a qual produziu elementos – supostamente – probatórios, depois aproveitados, de forma acrítica e tendenciosa, pelos subscritores da denúncia apresentada perante a 10ª Vara Federal Criminal do DF – apontou o ministro.

O petista era réu por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra de caças durante o governo dele e da ex-presidente DilmaRousseff (PT), entre 2003 e 2010

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil