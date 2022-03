LG suspende totalmente o envio de produtos para a Rússia

A fabricante sul-coreana LG é mais uma empresa de tecnologia a aplicar sanções contra a Rússia. O país está em processo de invasão contra a Ucrânia há mais de 20 dias, em um conflito armado e cibernético a mando do presidente Vladimir Putin.

Segundo a companhia, o envio de eletrônicos está paralisado para o território russo — o que deve incluir todos os segmentos em que a marca atua na região, de TVs e máquinas de lavar até eletrodomésticos de pequeno porte.

“A LG está suspendendo todos os envios para a Rússia e vai continuar a observar de perto a situação na medida em que ela se desenvolve. Nós estamos profundamente preocupados pela saúde e a segurança de todas as pessoas e a LG permanece comprometida em apoiar esforços de ajuda humanitária”, diz o comunicado oficial da marca.

Seguindo a fila

A LG agora faz parte de uma lista já grande e cada vez maior de empresas de tecnologia de todos os setores e tamanhos que aplicaram sanções à Rússia — seja para garantir a segurança de clientes e funcionários na região afetada ou como sanção às políticas de Putin.

Até agora, Microsoft, TikTok, Disney, Netflix, YouTube, as fabricantes de chips Intel e AMD, serviços de pagamentos como PayPal e a plataforma de hospedagem Airbnb já suspenderam total ou parcialmente as atividades no país.

