Libertadores: Flamengo recebe o Vélez Sarsfield no Maracanã

O Flamengo recebe o Vélez Sarsfield (Argentina), nesta quinta-feira (27) a partir das 21h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com 11 pontos conquistados, o Rubro-Negro depende apenas de um empate para avançar às oitavas como líder da chave. Os argentinos são os vice-líderes, com nove pontos.

O goleiro Diego Alves, recuperado de uma fibrose na coxa, está relacionado, mas deve iniciar a partida no banco de reservas. O atacante Bruno Henrique e o zagueiro/volante Willian Arão cumprem suspensão e não participam da partida.

Com Bruno Henrique fora, existe a chance de Pedro e Gabriel Barbosa atuarem juntos desde o início. Isso ocorreu apenas três vezes nessa temporada (contra o Volta Redonda em duas oportunidades e na partida de ida contra o Vélez). Pedro marcou oito gols em 2021 e é o vice-artilheiro do time, atrás apenas de Gabriel Barbosa, que fez 15. Ainda sem a confirmação do técnico Rogério Ceni, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte formação: Gabriel Batista; Isla, Bruno Viana, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

Assim como o Flamengo, o Vélez, já garantido nas oitavas de final, entra em campo apenas para definir se será primeiro ou segundo da chave. O fato que chama a atenção é que seis jogadores do plantel argentino têm contratos se encerrando no dia 30 de junho, e as oitavas de final da Libertadores acontecem apenas no mês de julho, após a Copa América. Dessa forma, Francisco Ortega, Luis Abram, Pablo Galdames, Alexander Domínguez, Hernán de La Fuente e Federeico Versaci podem fazer a última partida pela equipe do técnico Mauricio Pellegrino.

