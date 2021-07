Libertadores perto de final inédita: Apenas duas podem se repetir

A América do Sul está um passo mais próxima de conhecer o campeão da Libertadores. Com a fase de oitavas de final praticamente definida, restando apenas o confronto entre Fluminense e Cerro Porteño a ser disputado, já é mais provável que nesta temporada o público assista uma disputa pelo título inédita do que o contrário.

A eliminação de Boca Juniors, Internacional e Vélez minou a possibilidade de três finais do passado se repetirem em 2021: Boca Juniors x Olimpia (1979), São Paulo x Vélez (1994), e São Paulo x Internacional (2006). Pela característica do próprio chaveamento da Libertadores, outras finais envolvendo os eliminados também já estavam descartadas. O Boca Juniors, por exemplo, já definiu título da competição continental contra o River (2018) e Palmeiras (2000), no entanto, caso tivesse avançado, enfrentaria os rivais antes da finalíssima.

O mesmo vale para Olimpia e Barcelona de Guayaquil, que decidiram o título em 1990. Neste momento, apenas duas finais de Libertadores podem se repetir: Flamengo x River Plate (2019) e Atlético Mineiro x Olimpia (2013). Ainda assim, matematicamente (fora o aspecto futebolístico), a possibilidade desses confrontos acontecerem novamente é pequena. Nas quartas de final, o Olimpia enfrenta o Flamengo e o Atlético Mineiro o River Plate, ou seja, a prova de fogo é: avançam os finalistas de 2013 ou os de 2019? Mesmo que Flamengo e River, ou Atlético e Olimpia avancem, ainda terão pela frente jogos duros nas semifinais. Para os brasileiros mais superticiosos, o melhor mesmo é que neste ano se repita uma decisão, afinal em 2013 o troféu ficou em Belo Horizonte, enquanto em 2019 no Rio de Janeiro.

Texto retirado de ogol.com.br