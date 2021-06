Licitação para construção do centro de convenções de Santarém terá abertura de propostas nesta terça-feira(1)

Nesta terça-feira (1), às 14 horas, será realizada a abertura das propostas das empresas que vão participar da licitação pública para a execução da obra de construção do Centro de Convenções de Santarém, no oeste do Pará. A informação é do Portal OESTADONET.

No total, foram habilitadas 12 empresas, sendo que sete participam por meio de consórcios de empresas. Apenas uma empresa ficou inabilitada no processo.



Conforme o relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação sobre o julgamento dos recursos e contrarrazões sobre o resultado de habilitação relativo à concorrência pública, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Benedito Ruy Santos Cabral, deu início ao processo para a contratação da empresa, por meio de licitação com a abertura das propostas.

Em dezembro do ano passado, foi sancionada pelo prefeito Nélio Aguiar, a lei municipal de doação de uma área localizada na rodovia Fernando Guilhon, próximo ao aeroporto de Santarém, para a construção do Centro.

Este ano, no mês de abril, durante a cerimônia de repasse da escritura do terreno para a construção do Centro de Convenções, o governador Helder Barbalho anunciou a abertura do edital de licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela obra.

Orçado em mais de R$ 32 milhões, o projeto prevê a construção de auditório com 400 lugares, área VIP, sala de imprensa, banheiros, camarins, área de lazer e praça de alimentação com mais de 350 lugares, além de ambulatório, estacionamento, salas de controle e um complexo administrativo.

O espaço será um importante polo de negócios e eventos voltados para o setor turístico.

Confira a relação das empresas habilitadas:

1 – CONSÓRCIO TAPAJÓS – EMPRESAS: QUADRA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 04.558.805/0001-06; POLIENGE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 63.841.076/0001-60; STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRE[1] LI CNPJ: 07.342.268/0001-50; SANTA RITA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 83.308.593/0001-85- HABILITADA;

2 – LAJE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.887.094/0001-01- HABILITADA;

3 – MRM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 13.578.869/0001-60– HABILITADA;

4 – PAULITEC CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 49.437.809/0001-74– HABILITADA;

5 – AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A CNPJ: 05.522.437/0001-09–HABILITADA;

6 – CONSÓRCIO TAPAJÓS – EMPRESAS: TEM TAVARES CNPJ: 08.458.916/0001-00; MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA CNPJ: 02.577.145/0001-85; MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA CNPJ:

20.792591/0001-94- HABILITADA;

7 – JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A CNPJ: 77.591.402/0001-32 – HABILITADA.

Empresa inabilitada:

1 – CONSTRURORA BRILHANTE LTDA CNPJ: 04.529.815/0001-13 – INABILITADA.

