Líder de grupo extremista americano Proud Boys é condenado a 5 meses de prisão

Organização é apontada como uma das responsáveis pela invasão do Capitólio dos EUA, no início de janeiro.

Enrique Tarrio em protestos dos Proud Boys em dezembro de 2020 — Foto: Jim Urquhart/Reuters

Enrique Tarrio, o líder do grupo extremista Proud Boys, foi condenado nesta segunda-feira (23) nos Estados Unidos a cinco meses de prisão por atear fogo a um cartaz do movimento antirracista Black Lives Matter, em um dos protestos em apoio ao ex-presidente Donald Trump.

Ele foi preso pela polícia da cidade de Washington DC no começo de janeiro, antes do protesto dos apoiadores de Donald Trump.

Tarrio foi indiciado por ter dois cartuchos de rifles e ter queimado um pôster do Black Lives Matter durante um protesto em dezembro.

Ao menos cinco membros dos Proud Boys foram acusados pela sua participação na invasão. O FBI afirmou que a prisão de Tarrio foi uma tentativa de evitar eventos como os que aconteceram no dia 6 de janeiro.

Os momentos que antecederam a invasão do Capitólio

Identificados com as cores preto e amarelo, os Proud Boys ganharam notoriedade quando o presidente Trump lhes disse para “recuar e esperar” durante um debate em setembro de 2020 com Biden, então candidato democrata à presidência.