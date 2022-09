Líder de quadrilha que agia em Portel é preso por policiais civis

Agentes da Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Apoio a Investigação – NAI de Santarém, deram cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da Vara Única do Município de Portel, nesta quarta-feira, 31, prendendo Melquias de Souza Raposo, o conhecido “Nego Souza”. A prisão foi solicitada pela Divisão de Investigação e Operações Especiais – DIOE.

O madeireiro é acusado por liderar quadrilha formada por advogados e empresários que atuam na região do Marajó, na prática criminosa de estelionato, formação de quadrilha, cárcere privado, falsificação de documento e desmatamento em áreas de comunidades da Gleba Jacarepuru, em Portel, a 260 quilômetros de Belém, na região do Marajó.

O grupo é alvo de investigação pelos crimes cometidos nas terras das comunidades ribeirinhas e, mesmo com decisões judiciais, proibições de ingressos nas áreas comunitárias, não parava seus intentos fraudulentos. Os últimos atos foram a tentativa de venda de madeira, no sistema oficial do Estado, ainda no mês de agosto, em nome dos associados da Gleba, já que o Nego Souza usa parte dos comunitários para as manobras, segundo levantamento policial.

Recentemente, se sentindo acuado e percebendo que o barco estava sofrendo naufrágio, um conhecido advogado de Portel que estava à frente das ações judiciais de interesse do Nego Souza, pediu para sair dos processos, mas com as mãos sujas, restando as manobras, à companheira do presidiário, a advogada Liciane Benitah Kzan, que, segundo denúncias, tem boa entrada na Diretoria Florestal da Semas/PA, por suposta proximidade com um diretor e precisa ser monitorada.

Relatam os empresários de Portel que Nego Souza aferiu milhões no meio madeireiro, informando que era proprietário das terras das comunidades e pegando dinheiro nos quatro cantos do Estado, além de vender as terras ribeirinhas, como se particular fossem, restando aos interessados, apenas entender que se tratam de consecutivos atos de estelionato, pela forma fraudulenta de ludibriar terceiros.

Aos ribeirinhos portelenses, o alívio de ver o desfecho de quem os enganava e a preocupação do restante da quadrilha que detém o comércio local pela participação de empresários e outras influências, mas que seguem sob o foco dos órgãos de controle.

Nego Souza é contumaz na prática de crimes no Estado do Pará e já havia sido preso no ano de 2016, durante a operação R.I.P (Rest in Peace – ‘Descanse em Paz’), novamente por fraudes ambientais e não teve destino diverso em seus novos intentos.

Imagem: Reprodução