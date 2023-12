Líder do Hamas em Gaza divulga 1ª mensagem em meio a guerra

O líder do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, disse nesta segunda-feira (25), em sua primeira mensagem pública desde o início da guerra entre Israel e o grupo islâmico, que esta é uma “batalha feroz, violenta e sem precedentes”.

– As Brigadas Al Qassam [braço armado do Hamas] destruirão o exército de ocupação, estão a caminho de esmagá-lo e não se submeterão às condições da ocupação – disse Sinwar em uma mensagem transmitida pelos canais do grupo.

Sinwar, que Israel supõe estar escondido na rede de túneis subterrâneos do enclave, disse que as tropas israelenses “estão sofrendo pesadas perdas em vidas e equipamentos”. Ele afirmou que as Brigadas al Qassam atacaram cerca de 5 mil soldados israelenses, sendo que “um terço deles morreu, um terço ficou gravemente ferido e o último terço [está] permanentemente incapacitado”.

Os números de Sinwar, porém, estão muito longe da contagem oficial de baixas do Exército israelense, que confirmou 156 soldados mortos desde o início da ofensiva terrestre na Faixa, em 27 de outubro, além de outros 333 durante o brutal ataque do Hamas em solo israelense que começou a guerra, em 7 de outubro, e nos combates dos dias seguintes.

A mensagem de Sinwar é a primeira do líder islâmico desde o início da guerra após o ataque de 7 de outubro, do qual ele é considerado o principal mentor e planejador, e que deixou mais de 1,2 mil mortos em Israel, em grande maioria civis. A ofensiva militar israelense está agora concentrada em Khan Younis, um reduto militar do Hamas no sul da Faixa e a cidade onde Sinwar nasceu.

De acordo com informações de inteligência divulgadas pela imprensa israelense na semana passada, o Exército acreditou que estava prestes a caçá-lo nos túneis do Hamas na região de Khan Younis duas vezes nas últimas semanas, mas Sinwar, que supostamente está em constante deslocamento, conseguiu escapar.

Sinwar é tecnicamente o vice-líder geral do Hamas, atrás apenas do chefe político, Ismail Haniyeh, que vive em autoexílio no Catar há mais de uma década, mas é considerado a pessoa que realmente controla as principais decisões do grupo. De acordo com várias fontes próximas às negociações, é Sinwar quem tem a palavra final nas negociações sobre acordo de trégua ou troca de reféns por prisioneiros.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube AFP Português