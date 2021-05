Líder do MBL diz que Danilo Gentili nas eleições “não é brincadeira”

Tudo indica que o nome de Danilo Gentili como uma alternativa de “terceira via” para as eleições presidenciais de 2022, vai além de suposições e brincadeiras nas redes sociais.

Renan Santos, coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), disse que a possibilidade de candidatura do humorista é real.

– A gente não ia jogar a nossa credibilidade, o projeto no lixo para falar: “Ah, eles estão numa brincadeira”. Não estamos numa brincadeira – declarou em entrevista à Gazeta do Povo.

A candidatura do comediante começou a ser cogitada em abril deste ano, quando o MBL decidiu testar o nome de Gentili em uma pesquisa eleitoral. No levantamento encomendado pelo movimento, o humorista atingiu 4% das intenções de voto – empatando com o governador João Doria (PSDB), o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o político Ciro Gomes (PDT) e o apresentador Luciano Huck.

O MBL acredita fortemente que a candidatura de Gentili pode quebrar a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro no próximo pleito eleitoral. Destilando críticas ao atual governo, Renan classifica o movimento como antagonista tanto do PT quanto de Bolsonaro.

– O nosso grande teste era sobreviver ao bolsonarismo. E a gente sobreviveu – disse.

Para Renan, o embate Lula x Bolsonaro não é 100% garantido nas próximas eleições. Em contrapartida, o que ele afirma ser praticamente certa é lançar o deputado estadual Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, como candidato ao governo de São Paulo.

– Ele é um cara que cresce nas pesquisas, um cara que começou as primeiras pesquisas para governador com 4% e pouco, e nas últimas já está com 7,9%. Ele terminou com 10% para prefeito e começou com 1% – afirmou.

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello