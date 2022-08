Líder do tráfico em Quatro Bocas é morto em tiroteio com a polícia

Morreu, baleado durante confronto com policiais militares, no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, Jeferson da Silva Gonçalves, de 25 anos. Ele era conhecido por comandar o tráfico de drogas e por punir crimes cometidos em sua área de atuação.

Bem há pouco tempo, vídeos tem circulado nas redes sociais, mostrando homens punidos por crimes cometidos dentro da comunidade onde Jeferson se dizia o chefão.

O “disciplinador” que grava os vídeos e pune os que cometeram crimes seria Jeferson da Silva Gonçalves, apontado por comandar o crime nas comunidades mais carentes do distrito de Quatro Bocas. Ele era um dos líderes do tráfico de drogas e disciplina do crime.

Em um dos vídeos, um jovem é chamado atenção por ter roubado a ave de um morador do bairro; já no segundo vídeo, um outro homem é punido com tiro na mão por ter roubado na comunidade.

Na manhã de ontem, terça-feira, 09, durante uma intervenção policial, Jeferson foi atingido e levado o hospital da Sespa, porem, não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foram apreendidas substâncias semelhantes a oxy e maconha, além de um revólver calibre 38, com três munições deflagradas.

O auto de resistência foi lavrado na Delegacia de Polícia de Quatro Bocas, tendo o corpo de Jeferson sido encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal.

Imagm: Reprodução