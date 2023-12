Líder indígena é morto a tiros perto de aldeia no sul da Bahia

Nesta quinta-feira (21), o cacique de uma aldeia Pataxó Hã-Hã-Hãe foi assassinado a tiros. O crime aconteceu em uma estrada no município de Itajú do Colônia, na Bahia. As informações são do G1.

Representantes da Aldeia Caramuru Catarina Paraguaçu disseram, por meio de uma nota publicada nas redes sociais, que o cacique foi alvo de emboscada por pistoleiros.

A vítima foi identificada como Lucas Santos de Oliveira, mais conhecido como Lucas Kariri-Sapuyá, de 31 anos. Informações da Polícia Civil apontam que ele foi surpreendido por dois homens armados em uma motocicleta.

Lucas era da etnia Kariri-Sapuyá, mas tinha atuação com o povo Pataxó Hã-Hã-Hãe. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.

O crime é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: PLeno News/Foto: Reprodução/Globoplay/ Rede Bahia