Liderança I

O ex-deputado e sindicalista José Francisco de Jesus Pantoja Pereira, o Zé Francisco, mostrou sua liderança ao ser reeleito, por maioria absoluta de votos, presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do Estado do Pará – SINTHOSP. Um grupo de oposição tentou inscrever uma chapa, porém, os seus integrantes não estavam legalizados junto à entidade, que é filiada à União Geral dos Trabalhadores no Pará – UGT. A eleição aconteceu na quinta-feira, 27, tendo a votação se encerrado às 17h. Uma hora depois, o resultado era divulgado por Zé e sua diretoria.