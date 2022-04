Lideranças indígenas e quilombolas afetados por empresa cultivadora de dendê denunciam ameaças no Pará

Representantes das comunidades indígenas e quilombolas da região de Acará, no nordeste do estado, denunciaram nesta quarta-feira (27) uma série de questões envolvendo o conflito territorial com a empresa Brasil Bio Fuels (BBF).

Durante a coletiva realizada na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Belém, as lideranças denunciaram a criminalização da luta indígena, por parte da empresa, e as ameaças sofridas pelas comunidades tradicionais. O conflito na região do Acará já dura mais de vinte anos.

Para Mirian Tembé Nunes, presidente da Associação Indígena Tembé, do Vale do Acará, as lideranças se sentem perseguidas.

“O movimento é em defesa do território, das riquezas que garantem o sustento e não contra os direitos dos funcionários. Estamos sendo vigiados por causa dos drones que fazem voo nas áreas, e tudo isso gera um sentimento de perseguição”, relata.

Outros temas da coletiva envolveram o andamento de processos de regularização de terras e ações mais efetivas por parte do estado para resolver os conflitos na região.

Além das lideranças indígenas e quilombolas, participaram do encontro advogados que acompanham o conflito nas comunidades e representantes da Comissão dos Direitos Humanos Da OAB e do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém