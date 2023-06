Lideranças indígenas Tembé vandalizam veículos em frente à Delegacia de Tomé-Açu

Um caminhão transportando mais de 14 toneladas de dendê roubados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual em Tomé-Açu na tarde de sábado, 03. Durante a operação, os policiais perceberam logo que o motorista, além de transportar a carga roubada, dirigia o caminhão sem documentação da carga e sem documentos pessoais.

Conforme monitoramento em vídeo disponibilizado pela empresa, o caminhão saiu de dentro da Fazenda Vera Cruz, de propriedade do Grupo BBF, no município do Acará, fato registrado pela empresa em boletim de ocorrência 00277/2023.580996-7 em 03 de junho de 2023.

Após a apreensão da carga roubada, os líderes indígenas Paratê Tembé, Marquês Tembé Lira e seu comparsa Raimundo Silva e Silva, entram em cena e, como forma de retaliação, ordenaram que um grupo de mulheres indígenas destruíssem os veículos da BBF que acompanhavam a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu, onde foi registrado o boletim de ocorrência número 00082/2023.100817-9 referente ao furto de frutos de dendê.

Nas imagens é possível ver a agressividade do grupo destruindo os veículos da empresa com pauladas, chutes e pedras, além de ameaçar os funcionários que estavam no local. Dentre as indígenas identificadas nas imagens estão Joseane Gusmão Tembé, Keila Tembé e Elisângela Tembé, que em abril de 2022 foi responsável pelo incêndio criminoso na sede da Fazenda Campos Belo, de propriedade da BBF, juntamente com seu esposo Raimundo Silva e Silva.

Tanto Joseane Tembé e Marquês Tembé são servidores públicos da prefeitura de Tomé-Açu e, constantemente, estão envolvidos em diversos tipos de crimes.

O crime do final de semana foi praticado na frente a delegacia de polícia.

Desta forma, trata-se de mais uma ação criminosa entre as dezenas de crimes de vandalismo e depredação de veículos da empresa realizadas pelos invasores indígenas. Há mais de 2 anos, a empresa vem enfrentando os mais diversos tipos de crimes, sendo mais de 50 veículos depredados, incendiados e destruídos pelos criminosos.

O caso de vandalismo do último sábado foi registrado na Delegacia de Tomé Açu, por meio do boletim de ocorrência número 00082/2023.100818-4. A empresa aguarda uma rápida ação dos órgãos de segurança pública, visto que este tipo de crime está sendo realizado frequentemente sob os olhos das autoridades que deveriam preservar a ordem pública no munícipio.

Imagens: Reprodução